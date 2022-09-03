"Бавария" не смогла победить в Берлине
Фото: твиттер "Униона"/Автор неизвестен
В матче 5-го тура чемпионата Германии берлинский "Унион" и мюнхенская "Бавария" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 12-й минуте счет открыл Шералдо Беккер, но вскоре равновесие восстановил Йозуа Киммих.
"Бавария", набрав 11 очков, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Унион" с 11 очками остался на четвертой позиции.
"Унион" – "Бавария" - 1:1 (1:1)
Голы: Беккер, 12 - 1:0, Киммих, 15 - 1:1
"Унион": Реннов, Триммель, Кнохе, Йеккель, Дуки, Рюэрсон (Гиссельманн, 80), Хедира, Торсбю (Харагути, 85), Шафер (Зегуин, 85), Беккер (Левелинг, 62), Беренс (Михель, 62).
"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Горетцка, 85), Забитцер, Киммих (Гравенберх, 62), Мане, Коман (Гнабри, 73), Сане, Мусиала (Мюллер, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20