"Бавария" не может договориться с Нойером: названа причина

Фото: твиттер Мануэля Нойера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" не может договориться с вратарем Мануэлем Нойером о продлении контракта, сообщает Kicker.

По сведениям источника, голкипер хочет подписать новое трехлетнее соглашение, но в руководстве немецкого клуба сомневаются, что Нойер сможет столько лет играть на топ-уровне. В связи с этим голкиперу предлагается краткосрочное соглашение.

В нынешнем сезоне 36-летний Нойер провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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