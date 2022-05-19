"Бавария" не может договориться с Нойером: названа причина

Теги бавария мюнхенмануэль нойер

"Бавария" не может договориться с Нойером: названа причина

Фото: твиттер Мануэля Нойера/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" не может договориться с вратарем Мануэлем Нойером о продлении контракта, сообщает Kicker.

По сведениям источника, голкипер хочет подписать новое трехлетнее соглашение, но в руководстве немецкого клуба сомневаются, что Нойер сможет столько лет играть на топ-уровне. В связи с этим голкиперу предлагается краткосрочное соглашение.

В нынешнем сезоне 36-летний Нойер провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мхитарян может перейти в топ-клуб Серии А

Мхитарян может перейти в топ-клуб Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов