"Бавария" не будет покупать Влаховича
Фото: твиттер Душана Влаховича/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" не будет покупать в зимнее трансферное окно сербского нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
По сведениям источника, немецкий клуб не готов тратить большую сумму в январе, несмотря на проблемы в линии атаки.
В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за "Ювентус" восемь матчей и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
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