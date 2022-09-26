"Бавария" не будет покупать Влаховича

Фото: твиттер Душана Влаховича/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" не будет покупать в зимнее трансферное окно сербского нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб не готов тратить большую сумму в январе, несмотря на проблемы в линии атаки.

В нынешнем сезоне 22-летний Влахович провел за "Ювентус" восемь матчей и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Кейн не хочет в "Баварию". | https://dailysports.net