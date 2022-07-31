"Бавария" не будет покупать нападающего летом

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"Бавария" не будет покупать нападающего летом

Генеральный директор "Баварии" Оливер Кан сообщил, что мюнхенский клуб не будет покупать нападающего в летнее трансферное окно.

"Вопрос покупки нападающего даже не обсуждается. У нас много вариантов в атаке. Вы видели, сколько схем может использовать главный тренер. "Бавария" способа удивить, у нас много классных игроков", - приводит слова Кана Bayern & Germany.

Ранее сообщалось, что перейти в "Баварию" хочет 37-летний нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

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