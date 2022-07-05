"Барселона" назвала английским клубам цену на Брэйтуэйта
Фото: твиттер Мартина Брэйтуэйта/Автор неизвестен
"Барселона" готова продать датского нападающего Мартина Брэйтуэйта, которым интересуются два английских клуба, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб хочет получить за футболиста восемь миллионов евро. Форвард не хочет менять клуб, но может согласиться, чтобы иметь постоянную игровую практику.
В прошлом сезоне 31-летний Брэйтуэйт провел за "Барселону" четыре матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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