"Бавария" нашла замену Левандовскому в "Эвертоне"

Фото: твиттер Ришарлисона\Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" нашла замену 33-летнему польскому нападающему Роберту Левандовскому в "Эвертоне", сообщает Spox.

По информации источника, немецкий клуб по прежнему не горит желанием отпускать поляка этим летом, однако уже ищем ему замену на трансферном рынке.

Отмечается, что "Баварию" привлек вариант с бразильским форвардом "Эвертона" Ришарлисоном, с агентом которого уже контактировали руководители мюнхенцев.

В нынешнем сезоне АПЛ Ришарлисон сыграл в 30 матчах, в которых забил 10 голов.

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