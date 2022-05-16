"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ

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"Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ

Фото: твиттер Ришарлисона/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к бразильскому нападающему ливерпульского "Эвертона" Ришарлисону, сообщает Sport1.de.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Бавария" рассматривает кандидатуру бразильца в качестве возможной замены польскому форварду Роберту Левандовски, который хочет покинуть клуб.

В нынешнем сезоне 25-летний Ришарлисон провел за "Эвертон" 32 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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