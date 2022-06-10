"Бавария" нашла замену Левандовски в Англии
Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен
"Бавария" нашла футболиста на замену польскому нападающему Роберту Левандовски, который намерен покинуть клуб.
Как сообщает Sport.es, немецкий клуб смирился с уходом поляка и попытается приложить усилия для покупки форварда "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна.
Отметим, что соглашение англичанина рассчитано до конца июня 2024 года.
В минувшем сезоне Кейн сыграл 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.
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