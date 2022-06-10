"Бавария" нашла замену Левандовски в Англии

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Бавария" нашла футболиста на замену польскому нападающему Роберту Левандовски, который намерен покинуть клуб.

Как сообщает Sport.es, немецкий клуб смирился с уходом поляка и попытается приложить усилия для покупки форварда "Тоттенхэм Хотспур" Гарри Кейна.

Отметим, что соглашение англичанина рассчитано до конца июня 2024 года.

В минувшем сезоне Кейн сыграл 50 матчей во всех турнирах, забив 27 голов, а также отдав 10 результативных передач.

Не пропустите: Мюллер просит Левандовски остаться в "Баварии". | https://dailysports.net