"Бавария" нашла способ подписать Кейна

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"Бавария" нашла способ подписать Кейна

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

"Бавария" не оставляет надежд приобрести форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Мюнхенский клуб через окружение попросил игрока сборной Англии не спешить контракт со своим клубом и дождаться предложения от "Баварии".

В то же время лондонский клуб надеется продлить соглашение с игроком еще до старта ЧМ-2022.

В этом сезоне Кейн забил 6 голов в 9 матчах за клуб во всех турнирах.

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