"Бавария" нашла способ подписать Кейна
Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен
"Бавария" не оставляет надежд приобрести форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна.
Мюнхенский клуб через окружение попросил игрока сборной Англии не спешить контракт со своим клубом и дождаться предложения от "Баварии".
В то же время лондонский клуб надеется продлить соглашение с игроком еще до старта ЧМ-2022.
В этом сезоне Кейн забил 6 голов в 9 матчах за клуб во всех турнирах.
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
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|Арсенал Лондон
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|Борнмут
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|Астон Вилла
|27
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|Уотфорд
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