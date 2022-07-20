"Бавария" намерена продать четырех футболистов

Фото: твиттер Джошуа Зиркзее/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" намерена избавиться от четырех футболистов в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Платтенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб выставил на трансфер защитников Криса Ричардса и Буна Сарра, полузащитника Марселя Забитцера, а также нападающего Джошуа Зиркзее. На трансферах данных игроков "Бавария" надеется заработать 40-50 миллионов евро.

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