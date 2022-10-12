"Бавария" намерена подписать 36-летнего форварда

Фото: твиттер Эдина Джеко/Автор неизвестен

"Бавария" собирается подписать форварда "Интера" Эдина Джеко на правах свободного агента.

Как информирует Bild, трансфер может состояться летом, когда у боснийского футболиста закончится контракт с миланским клубом.

Ранее Sport1 писал об интересе чемпиона Германии к центральному нападающему гладбахской "Боруссии" Маркусу Тюраму.

Не пропустите: "Ювентус" сделал предложение по Фирмино: названа сумма. | https://dailysports.net