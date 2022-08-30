"Бавария" надеется провернуть трансфер хавбека "Барселоны"

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"Бавария" надеется провернуть трансфер хавбека "Барселоны"

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Бавария" не оставляет надежд заполучить полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга.

Как сообщает Mundo Deportivo, речь идет об аренде голландского футболиста с правом последующего выкупа по окончании сезона за фиксированную сумму.

Кроме чемпиона Германии за футболистом следит "Манчестер Юнайтед", который не намерен выбывать из гонки за подписание полузащитника.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в трёх матчах чемпионата Испании, но не отметился результативными действиями. 

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