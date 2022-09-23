"Бавария" нацелилась на вратаря сборной Украины

Теги бавария мюнхенреал мадридандрей лунин

"Бавария" нацелилась на вратаря сборной Украины

Фото: твиттер Андрея Лунина/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к вратарю мадридского "Реала" и сборной Украины Андрею Лунину, сообщает Todofichajes.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением украинца. В составе "Баварии" Лунин может стать долгосрочной заменой основному вратарю команды Мануэлю Нойеру.

В нынешнем сезоне 23-летний Лунин не провел за "Реал" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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