"Бавария" нацелилась на таланта "Барселоны"
Фото: твиттер Гави/Автор неизвестен
"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" и сборной Испании Гави, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.
По сведениям источника, мюнхенский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт футболиста с каталонцами действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Ливерпуль".
В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за "Барселону" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передач.
Не пропустите: В "Баварии" назвали причину отказа от подписания Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 сентября
-
Крупная победа ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 6-го тура Лиги 1
-
"Монако" одержал сложную победу в Лиге 1
-
"Рома" Моуринью потерпела разгромное поражение в Серии А
-
"Челси" продлит контракт с одним из лидеров. Им интересовался "Реал"
-
Холанд высказался о конфликте Левандовски с "Баварией"
-
Моуринью получил почетную награду в Серии А
-
Икарди не попал в заявку ПСЖ на Лигу чемпионов
-
"Бавария" может купить Кейна через год
-
Дорогостоящий новичок "Вулверхэмптона" пропустит полгода из-за тяжелой травмы
-
Зарплата Каземиро в "Манчестер Юнайтед" может снизиться
-
Роналду обновил личный антирекорд
-
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" - 3:1 (видеообзор)
-
"Бавария" нацелилась на таланта "Барселоны"
-
"Вильярреал" одержал крупную победу в Ла Лиге
-
Лидерство "Фрайбурга", потеря "Баварии", позор "Лейпцига": результаты 5-го тура Бундеслиги
-
Отец Холанда назвал причину, почему Эрлинг не перешел в "Реал"
-
Первое поражение "Арсенала", успех "МЮ", потери "Ман Сити" и "Ливерпуля": результаты 6-го тура АПЛ
-
"Арсенал" пытался купить форварда "Барселоны" перед закрытием трансферного окна
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал", одержав четвертую победу подряд
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20