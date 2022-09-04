"Бавария" нацелилась на таланта "Барселоны"

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"Бавария" нацелилась на таланта "Барселоны"

Фото: твиттер Гави/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" и сборной Испании Гави, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенский клуб намерен воспользоваться тем, что контракт футболиста с каталонцами действует до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 18-летний Гави провел за "Барселону" четыре матча, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передач.

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