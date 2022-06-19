"Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпциг"

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"Бавария" нацелилась на хавбека "РБ Лейпциг"

Фото: твиттер Конрада Лаймера/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к австрийскому полузащитнику "РБ Лейпциг" Конраду Лаймеру, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Быки" не хотят усиливать конкурента по Бундеслиге и предпочитают продать его в клуб из другого чемпионата.

В минувшем сезоне 25-летний Лаймер провел за "РБ Лейпциг" 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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