"Бавария" нацелилась на форварда "Штутгарта"

Фото: твиттер Саши Калайджича/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к австрийскому нападающему "Штутгарта" Саше Калайджичу, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также форвардом интересуются "Рома", "РБ Лейпциг" и дортмундская "Боруссия".

В нынешнем сезоне 24-летний Калайджич провел за "Штутгарт" 14 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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