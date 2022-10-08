"Бавария" на 95-й минуте упустила победу над "Боруссией" Дортмунд
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" и мюнхенская "Бавария" сыграли вничью со счетом 2:2.
На 33-й минуте счет открыл Леон Горетцка, а в начале второго тайма преимущество гостей увеличил Лерой Сане. На 74-й минуте разрыв в счете сократил Юссуфа Мукоко, а в концовке встречи хозяев от поражения спас Антони Модест.
"Бавария", набрав 16 очков, занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" с 16 очками находится на четвертой позиции.
"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (0:1)
Голы: Горетцка, 33 - 0:1, Сане, 53 - 0:2, Мукоко, 74 - 1:2, Модест, 90+5 - 2:2
"Боруссия": Майер, Зюле, Хуммельс (Вольф, 46), Шлоттербек, Геррейру, Джан, Озджан (Адейеми, 53), Беллингем, Брандт, Мален (Модест, 70), Мукоко (Азар, 89).
"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано, де Лигт (Мазрауи, 62), Дэвис (Станишич, 46), Забитцер (Киммих, 46), Горетцка, Мане (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Коман, 46), Сане, Мусиала.
Удаление: Коман (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20