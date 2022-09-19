"Бавария" может переманить главного тренера конкурента по Бундеслиге

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к главному тренеру дортмундской "Боруссии" Эдину Терзичу, сообщает Bild.

По сведениям источника, баварцы рассматривают кандидатуру немецко-хорватского специалиста, который может заменить нынешнего наставника Юлиана Нагельсманна. Также "Бавария" интересуется бывшим наставником "Челси" Томасом Тухелем.

39-летний Терзич тренирует "Боруссию" с лета 2022 года. Под его руководством дортмундцы занимают второе место в Бундеслиге, набрав 15 очков в семи турах.

Не пропустите: В "Баварии" ответили на слухи об увольнении Нагельсманна. | https://dailysports.net