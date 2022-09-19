"Бавария" может переманить главного тренера конкурента по Бундеслиге

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"Бавария" может переманить главного тренера конкурента по Бундеслиге

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к главному тренеру дортмундской "Боруссии" Эдину Терзичу, сообщает Bild.

По сведениям источника, баварцы рассматривают кандидатуру немецко-хорватского специалиста, который может заменить нынешнего наставника Юлиана Нагельсманна. Также "Бавария" интересуется бывшим наставником "Челси" Томасом Тухелем.

39-летний Терзич тренирует "Боруссию" с лета 2022 года. Под его руководством дортмундцы занимают второе место в Бундеслиге, набрав 15 очков в семи турах.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
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9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
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