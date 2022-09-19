"Бавария" может переманить главного тренера конкурента по Бундеслиге
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к главному тренеру дортмундской "Боруссии" Эдину Терзичу, сообщает Bild.
По сведениям источника, баварцы рассматривают кандидатуру немецко-хорватского специалиста, который может заменить нынешнего наставника Юлиана Нагельсманна. Также "Бавария" интересуется бывшим наставником "Челси" Томасом Тухелем.
39-летний Терзич тренирует "Боруссию" с лета 2022 года. Под его руководством дортмундцы занимают второе место в Бундеслиге, набрав 15 очков в семи турах.
Не пропустите: В "Баварии" ответили на слухи об увольнении Нагельсманна. | https://dailysports.net
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20