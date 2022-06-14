"Бавария" может перехватить трансферную цель "Челси"

Теги челсибавария мюнхенсевильяжюль кунде

"Бавария" может перехватить трансферную цель "Челси"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к французскому защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что французом активно интересуется "Челси". "Севилья" оценивает игрока в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Бавария" близка к трансферу Мане. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль"

Дарвин Нуньес перешел в "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов