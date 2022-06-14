"Бавария" может перехватить трансферную цель "Челси"

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к французскому защитнику "Севильи" Жюлю Кунде, сообщает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что французом активно интересуется "Челси". "Севилья" оценивает игрока в 65 миллионов евро.

В минувшем сезоне 23-летний Кунде провел за "Севилью" 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Бавария" близка к трансферу Мане. | https://dailysports.net