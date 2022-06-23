"Бавария" может купить Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к португальскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает кандидатуру португальца в случае возможной замены польскому форварду Роберту Левандовски, которым активно интересуется "Барселона". Сам Роналду решил покинуть "Манчестер Юнайтед", так как не верит, что манкунианцы способны бороться за трофеи.

В минувшем сезоне 37-летний Роналду провел 39 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Ювентус" может вернуть Роналду. | https://dailysports.net