"Бавария" может купить немецкого защитника

Фото: твиттера Давида Раума/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к левому защитнику "Хоффенхайма" Давиду Рауму, сообщает Kicker.

По сведениям источника, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 30-40 миллионов евро. Также игроком интересуются дортмундская "Боруссия", "Вест Хэм" и "Ньюкасл".

В прошлом сезоне 24-летний Раум провел за "Хоффенхайм" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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