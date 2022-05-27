"Бавария" может купить Мане

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"Бавария" может купить Мане

Фото: твиттер Мане\Автор неизвестен

Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может перейти в мюнхенскую "Баварию" в летнее трансферное окно, сообщает издание Sport1.de.

По информации источника, форвард недоволен своей зарплатой в английском клубе, а в немецком гранде готовы платить гораздо больше 12 миллионов евро в год до уплаты налогов, особенно в том случае, если Роберт Левандовски покинет клуб.

Отмечается, что сам Мане еще не принял решения о своем будущем, в то время как как спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич уже провел несколько встреч с его агентом.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн видит в сенегальце замену Роберту Левандовскому.

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