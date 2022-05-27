"Бавария" может купить Мане
Фото: твиттер Мане\Автор неизвестен
Сенегальский нападающий "Ливерпуля" Садио Мане может перейти в мюнхенскую "Баварию" в летнее трансферное окно, сообщает издание Sport1.de.
По информации источника, форвард недоволен своей зарплатой в английском клубе, а в немецком гранде готовы платить гораздо больше 12 миллионов евро в год до уплаты налогов, особенно в том случае, если Роберт Левандовски покинет клуб.
Отмечается, что сам Мане еще не принял решения о своем будущем, в то время как как спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич уже провел несколько встреч с его агентом.
Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн видит в сенегальце замену Роберту Левандовскому.
Также не пропустите: "Витесс" победил АЗ в матче за Лигу Конференций. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Брайан Хиль может остаться в "Валенсии"
-
Федерико Вальверде рассказал, чем готов пожертвовать ради победы в финале ЛЧ
-
"Наполи" может подписать полузащитника "Ювентуса"
-
"Лацио" продлил контракт с Сарри
-
"Бавария" может купить Мане
-
Гути с критикой высказался о Мбаппе
-
Главные новости дня: 26 мая
-
"Реал" готов заплатить 120 миллионов евро за форварда "Милана"
-
"Витесс" победил АЗ в матче за Лигу Конференций
-
"Сент-Этьен" упустил победу над "Осером" в матче за место в Лиге 1
-
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" поборются за одного из лидеров "Интера"
-
Алексис Санчес может вернуться в Ла Лигу
-
Слуцкий высказался о своем будущем после вылета "Рубина" в ФНЛ
-
"Астон Вилла" купила бразильца за 30 миллионов евро
-
В "Зените" выбрали лучшего игрока мая
-
"Ньюкасл" может купить лидера "Лиона"
-
Дембеле не перейдет в ПСЖ
-
Мостовой высказался о возможном назначении Федотова в ЦСКА
-
Легенда "Ливерпуля" ярко высказался о Роналду
-
Оздоевым интересуются четыре клуба РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18