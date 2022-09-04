"Бавария" может купить Кейна через год

Фото: твиттер Харри Кейна/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" по-прежнему интересуется нападающим лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейном, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, в руководстве немецкого клуба надеются, что форвард не будет продлевать со "шпорами" контракт, который действует до лета 2024 года. Таким образом, мюнхенцы через год могут воспользоваться истекающим контрактом игрока.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" шесть матчей и забил пять голов.

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