"Бавария" может купить форварда "Лилля"

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"Бавария" может купить форварда "Лилля"

Фото: твиттер Джонатана Дэвида/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к канадскому нападающему "Лилля" Джонатану Дэвиду, сообщает Get German Football News.

По сведениям источника, немецкий клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Мюнхенцы рассматривают кандидатуру канадца в качестве возможной замены польскому форварду Роберту Левандовски, которого хочет купить "Барселону".

В минувшем сезоне 22-летний Дэвид провел за "Лилль" 48 матчей во всех турнирах и забил 19 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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