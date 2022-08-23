"Бавария" может арендовать Френки де Йонга

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"Бавария" может арендовать Френки де Йонга

Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен

"Бавария" может подписать хавбека "Барселоны" Френки де Йонга.

По данным журналиста Жерара Ромеро, 25-летнего хавбека могут купить по формуле, по которой несколько лет назад был подписан Филиппе Коутиньо.

Тогда "Бавария" арендовала бразильца за 8,5 млн евро без обязательств выкупа. В итоге через год он вернулся в каталонскую команду.

В то же время журналист Флориан Плеттенберг пишет, что де Йонг не входит в планы "Баварии".

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