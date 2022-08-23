"Бавария" может арендовать Френки де Йонга
Фото: твиттер Френки де Йонга/Автор неизвестен
"Бавария" может подписать хавбека "Барселоны" Френки де Йонга.
По данным журналиста Жерара Ромеро, 25-летнего хавбека могут купить по формуле, по которой несколько лет назад был подписан Филиппе Коутиньо.
Тогда "Бавария" арендовала бразильца за 8,5 млн евро без обязательств выкупа. В итоге через год он вернулся в каталонскую команду.
В то же время журналист Флориан Плеттенберг пишет, что де Йонг не входит в планы "Баварии".
Не пропустите: Рэшфорд высказался о своем будущем в "Манчестер Юнайтед". | https://dailysports.net
главное
-
"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП
-
Зарема предрекает крах российского футбола
-
Главные новости дня: 22 августа
-
Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги
-
Лидерство "Арсенала", неожиданный успех "МЮ", позор "Челси": результаты 3-го тура АПЛ
Лента новостей
-
Сборная России поздравила Дзюбу с первым голом в Турции
-
"Шахтер" не смог победить в 1-м туре УПЛ
-
"Милан" представил форму необычного цвета
-
Защитнику "Сити" Менди грозит пожизненный срок
-
"Зенит" готовит трансфер полузащитника "Сочи"
-
Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы
-
"Сочи" не отпускает Нобоа в ЦСКА
-
"Бавария" может арендовать Френки де Йонга
-
"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП
-
"Челси" договорился о трансфере Гордона
-
Обамеянг определился с будущим в "Барселоне"
-
"Ювентус" все же подпишет Милика
-
Полузащитник "Сочи" получил полный разрыв крестообразной связки
-
Зарема предрекает крах российского футбола
-
Луческу пожаловался на ситуацию в "Динамо" перед матчем с "Бенфикой"
-
Наставник "МЮ" прокомментировал победу над "Ливерпулем"
-
Роналду не отмечается результативными действиями четыре матча кряду
-
"МЮ" увеличил предложение по Антони и уже договорился с футболистом
-
Главные новости дня: 22 августа
-
Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20