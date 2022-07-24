"Бавария" – "Манчестер Сити" - 0:1. Первый гол Холанда (видеообзор)

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"Бавария" – "Манчестер Сити" - 0:1. Первый гол Холанда (видеообзор)

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" в товарищеском матче обыграл "Баварию" со счетом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте забил Эрлинг Холанд.

"Бавария" Германия – "Манчестер Сити" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Холанд, 12 - 0:1

"Бавария": Нойер, Ульрайх, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, де Лигт, Мазрауи, Станишич, Ньянзу, Гравенберх, Мусиала, Ваннер, Видович, Забитцер, Киммих, Зиркзее, Мюллер, Гнабри, Коман, Сане.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Аке, Рубен Диаш, Уилсон-Эсбранд, Уокер, Льюис, Филлипс, Палмер, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Альварес, Грилиш, Марез, Холанд.

Видеообзор матча

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