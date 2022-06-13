"Бавария" купила таланта "Аякса"

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"Бавария" купила таланта "Аякса"

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника амстердамского "Аякса" Райана Гравенберха.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 18,5 миллионов евро. Хавбек заключил с мюнхенцами контракт до лета 2027 года.

20-летний Гравенберх выступал за "Аякс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 103 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. 3-кратный чемпион Нидерландов, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов.

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