"Бавария" купила таланта "Аякса"
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника амстердамского "Аякса" Райана Гравенберха.
Немецкий клуб заплатил за футболиста 18,5 миллионов евро. Хавбек заключил с мюнхенцами контракт до лета 2027 года.
20-летний Гравенберх выступал за "Аякс" с 2020 года. Всего он провел за клуб 103 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач. 3-кратный чемпион Нидерландов, 2-кратный обладатель Кубка Нидерландов.
Не пропустите: "Бавария" нашла замену Левандовски в Англии. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Определился чемпион Европы по мини-футболу
-
Кьеллини перебрался в МЛС
-
"Рубин" усилился ветераном "Краснодара"
-
"Бавария" купила таланта "Аякса"
-
Дембеле покинет "Барселону"
-
"Ман Сити" определился с новой трансферной целью после подписания Холанда
-
"Арсенал" купил бразильца Маркиньоса
-
Нигерия забила 10 голов в матче отбора на Кубок Африки
-
Казахстан сенсационно победил Словакию в Лиге наций
-
"Милан" нацелился на звезду чемпионата Бельгии
-
"Барселона" договорилась с защитником "Челси"
-
"Реал" назвал цену на Асенсио
-
Почеттино получит огромную сумму за увольнение из ПСЖ
-
"Атлетико" нацелился на хавбека "Шахтера"
-
Руководитель "Спартака" высказался об уходе Бакаева
-
ПСЖ, скорее всего, возглавит тренер "Ниццы"
-
"Манчестер Сити" объявил о переходе Холанда
-
"Бенфика" согласилась продать Дарвина Нуньеса в "Ливерпуль"
-
"Ливерпуль" может купить лидера киевского "Динамо"
-
Главные новости дня: 12 июня
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20