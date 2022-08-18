"Бавария" купила грузинского таланта
Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен
Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника тбилисского "Динамо" Луки Паркадзе.
Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с немецким клубом долгосрочный контракта. Хавбек присоединится к "Баварии" летом 2023 года.
17-летний Паркадзе сыграл 19 матчей за сборную Грузии U17 и забил три гола.
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|Команда
|М
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|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
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|14
|Аугсбург
|32
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|32
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