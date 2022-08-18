"Бавария" купила грузинского таланта

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"Бавария" купила грузинского таланта

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника тбилисского "Динамо" Луки Паркадзе.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с немецким клубом долгосрочный контракта. Хавбек присоединится к "Баварии" летом 2023 года.

17-летний Паркадзе сыграл 19 матчей за сборную Грузии U17 и забил три гола.

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