"Бавария" купила 17-летнего таланта за 20 миллионов евро

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"Бавария" купила 17-летнего таланта за 20 миллионов евро

Фото: сайт "Баварии"/Автор неизвестен

Пресс-служба мюнхенской "Баварии" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Ренна" Матиаса Теля.

Немецкий клуб заплатил за футболиста 20 миллионов евро. Сумма трансфера может увеличиться еще на восемь миллионов за счет бонусов. Хавбек заключил с "Баварией" контракт до лета 2027 года.

17-летний Тель выступал за "Ренн" с 2021 года. Всего он провел за клуб 10 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи.

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