"Бавария" хочет продлить контракт с основным защитником

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"Бавария" хочет продлить контракт с основным защитником

Фото: твиттер Лукаса Эрнандеса/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" хочет продлить контракт с французским защитником Лукасом Эрнандесом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба уже начало переговоры с футболистом. Стоит отметить, что француз является одним из самых высокооплачиваемым игроком в "Баварии" с зарплатой 18 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 26-летний Эрнандес провел за "Баварию" восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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