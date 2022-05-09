"Бавария" хочет купить Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Ливерпуля" Садио Мане, сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Спортивный директор баварцев Хасан Салихамиджич уже провел встречу с представителями форварда. "Бавария" надеется купить Мане за сравнительно небольшую сумму, так как его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2023 года.

В нынешнем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 46 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи.

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