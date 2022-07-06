"Бавария" хочет купить 17-летнего французского таланта

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"Бавария" хочет купить 17-летнего французского таланта

Фото: твиттер Матиаса Теля/Автор неизвестен

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Ренна" Матиасу Телю, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Бавария" уже предлагала за талантливого хавбека семь миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов, но руководство "Ренна" отказалось продать игрока. Теперь мюнхенцы готовят улучшенное предложение.

17-летний Тель выступает за "Ренн" с 2021 года, провел за клуб 10 матчей и не отметился результативными действиями. Сыграл шесть матчей за юношескую сборную Франции U18 и забил пять голов.

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