"Бавария" готова улучшить финансовое предложение по Мане
Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен
"Бавария" готова улучшить финансовое предложение "Ливерпулю" по поводу трансфера нападающего Садио Мане.
Как сообщает Sky Sport Germany, сумма может быть увеличена до € 35 млн.
Источник уточняет, что стороны не могут согласовать трансфер футболиста из-за разногласий о размере компенсации.
До этого "Бавария" предлагала € 29 млн с учетом бонусов.
В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18