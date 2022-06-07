"Бавария" готова улучшить финансовое предложение по Мане

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"Бавария" готова улучшить финансовое предложение по Мане

Фото: твиттер Садио Мане/Автор неизвестен

"Бавария" готова улучшить финансовое предложение "Ливерпулю" по поводу трансфера нападающего Садио Мане.

Как сообщает Sky Sport Germany, сумма может быть увеличена до € 35 млн.

Источник уточняет, что стороны не могут согласовать трансфер футболиста из-за разногласий о размере компенсации.

До этого "Бавария" предлагала € 29 млн с учетом бонусов.

В минувшем сезоне 30-летний Мане провел за "Ливерпуль" 51 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал пять результативных передач.

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