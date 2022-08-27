"Бавария" едва не проиграла гладбахской "Боруссии" в Бундеслиге

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"Бавария" едва не проиграла гладбахской "Боруссии" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле сыграла вничью с менхенглабхской "Боруссией" со счетом 1:1.

В концовке встречи счет открыл Маркус Тюрам, но на 83-й минуте хозяев от поражения спас Лерой Сане.

"Бавария", набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Боруссия" с 8 очками вышла на шестую позицию.

"Бавария" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)
Голы: Тюрам, 43 - 0:1, Сане, 83 - 1:1

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Мусиала, 67), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 68), Коман, Сане (де Лигт, 85).

"Боруссия": Зоммер, Скалли, Эльведи, Итакура, Нетц, Крамер, Хофманн (Херрманн, 85), Нойхаус (Фридрих, 77), Коне (Янчке, 85), Плеа (Вольф, 52), Тюрам.

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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