"Бавария" едва не проиграла гладбахской "Боруссии" в Бундеслиге
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле сыграла вничью с менхенглабхской "Боруссией" со счетом 1:1.
В концовке встречи счет открыл Маркус Тюрам, но на 83-й минуте хозяев от поражения спас Лерой Сане.
"Бавария", набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Боруссия" с 8 очками вышла на шестую позицию.
"Бавария" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)
Голы: Тюрам, 43 - 0:1, Сане, 83 - 1:1
"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Мусиала, 67), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 68), Коман, Сане (де Лигт, 85).
"Боруссия": Зоммер, Скалли, Эльведи, Итакура, Нетц, Крамер, Хофманн (Херрманн, 85), Нойхаус (Фридрих, 77), Коне (Янчке, 85), Плеа (Вольф, 52), Тюрам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20