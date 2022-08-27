"Бавария" едва не проиграла гладбахской "Боруссии" в Бундеслиге

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле сыграла вничью с менхенглабхской "Боруссией" со счетом 1:1.

В концовке встречи счет открыл Маркус Тюрам, но на 83-й минуте хозяев от поражения спас Лерой Сане.

"Бавария", набрав 10 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Боруссия" с 8 очками вышла на шестую позицию.

"Бавария" – "Боруссия" М - 1:1 (0:1)

Голы: Тюрам, 43 - 0:1, Сане, 83 - 1:1

"Бавария": Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Забитцер (Мусиала, 67), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 68), Коман, Сане (де Лигт, 85).

"Боруссия": Зоммер, Скалли, Эльведи, Итакура, Нетц, Крамер, Хофманн (Херрманн, 85), Нойхаус (Фридрих, 77), Коне (Янчке, 85), Плеа (Вольф, 52), Тюрам.

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