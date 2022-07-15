"Бавария" договорилась о продлении контракта с одним из лидеров

Фото: твиттер Сержа Гнабри/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" договорились о продлении контракта с нападающим Сержем Гнабри, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, в ближайшее время футболист подпишет с немецким клубом контракт до лета 2026 года.

27-летний Гнабри выступает за "Баварию" с 2017 года. Всего он провел за клуб 171 матч во всех турнирах, забил 64 гола и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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