"Бавария" - "Байер" - 4:0 (видео)
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле разгромила леверкузенский "Байер" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли голы Лероя Сане, Джамала Мусиалы, Садио Мане и Томаса Мюллера.
"Бавария", набрав 15 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 5 очками остался на 16-й позиции.
"Бавария" – "Байер" - 4:0 (3:0)
Голы: Сане, 3 - 1:0, Мусиала, 17 - 2:0, Мане, 38 - 3:0, Мюллер, 84 - 4:0
"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано (Мазрауи, 81), де Лигт, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 65), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 65), Сане (Шупо-Мотинг, 74), Мусиала (Гравенберх, 81).
"Байер": Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер (Инкапиэ, 46), Фримпонг (Арангис, 46), Демирбай, Андрих, Хадсон-Одои (Адли, 61), Шик (Азмун, 61), Диаби (Гложек, 74).
Видеообзор матча
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20