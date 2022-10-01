"Бавария" - "Байер" - 4:0 (видео)

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"Бавария" - "Байер" - 4:0 (видео)

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 8-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" на своем поле разгромила леверкузенский "Байер" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Лероя Сане, Джамала Мусиалы, Садио Мане и Томаса Мюллера.

"Бавария", набрав 15 очков, вышла на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. "Байер" с 5 очками остался на 16-й позиции.

"Бавария" – "Байер" - 4:0 (3:0)
Голы: Сане, 3 - 1:0, Мусиала, 17 - 2:0, Мане, 38 - 3:0, Мюллер, 84 - 4:0

"Бавария": Нойер, Павар, Упамекано (Мазрауи, 81), де Лигт, Дэвис, Забитцер (Горетцка, 65), Киммих, Мюллер, Мане (Гнабри, 65), Сане (Шупо-Мотинг, 74), Мусиала (Гравенберх, 81).

"Байер": Градецки, Коссуну, Та, Тапсоба, Баккер (Инкапиэ, 46), Фримпонг (Арангис, 46), Демирбай, Андрих, Хадсон-Одои (Адли, 61), Шик (Азмун, 61), Диаби (Гложек, 74).

Видеообзор матча

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