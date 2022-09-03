Батшуайи стал игроком "Фенербахче"

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Батшуайи стал игроком "Фенербахче"

Фото: сайт "Фенербахче"/Автор неизвестен

Нападающий "Челси" Миши Батшуайи стал игроком "Фенербахче".

Как сообщает сайт турецкого клуба, 28-летний бельгиец подписал контракт по схеме "2+1". 

Интересно, что перед закрытием трансферного окна бельгиец мог оказаться в "Ноттингем Форест", но трансфер сорвался.

В прошлом сезоне форвард играл в аренде в "Бешикташе" и забил 14 голов в 33 матчах чемпионата Турции.

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