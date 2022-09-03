Батшуайи стал игроком "Фенербахче"
Фото: сайт "Фенербахче"/Автор неизвестен
Нападающий "Челси" Миши Батшуайи стал игроком "Фенербахче".
Как сообщает сайт турецкого клуба, 28-летний бельгиец подписал контракт по схеме "2+1".
Интересно, что перед закрытием трансферного окна бельгиец мог оказаться в "Ноттингем Форест", но трансфер сорвался.
В прошлом сезоне форвард играл в аренде в "Бешикташе" и забил 14 голов в 33 матчах чемпионата Турции.
Не пропустите: Названа причина отказа "Челси" от покупки Роналду. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Трабзонспор" прекратил переговоры по форварду сборной Украины
-
Киевское "Динамо" подписало ямайского вингера
-
Сборная России может провести товарищеский матч с Киргизией
-
"Днепр-1" подписал бывшего игрока "Лиона"
-
В "Баварии" категорично высказались о будущем Мусиалы
-
В "Фенербахче" ответили на слухи о подписании Роналду
-
Киевское "Динамо" подписало бывшего игрока "Локомотива"
-
В "Барселоне" расстроены продажей Обамеянга
-
"Барселона" отклонила предложение "Атлетико" по Гризманну
-
Лидер киевского "Динамо" Цыганков мог оказаться в "Аяксе" летом
-
"МЮ" хотел купить форварда "Эспаньола"
-
Яремчук забил гол в дебютном матче за "Брюгге"
-
Алонсо прокомментировал переход в "Барселону"
-
Батшуайи стал игроком "Фенербахче"
-
Марсело перебрался в греческий "Олимпиакос"
-
Главные новости дня: 1 сентября
-
Хави ярко высказался о летних трансферах "Барселоны"
-
Дортмундская "Боруссия" одержала сложную победу и возглавила Бундеслигу
-
"Тоттенхэм" отказал двум клубам АПЛ в трансфере Лукаса Моуры
-
"Бенфика" на 102-й минуте вырвала победу в матче Примейры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18