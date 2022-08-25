Батшуайи может перейти в итальянский клуб

Фото инстаграм Миши Батшуайи/Автор неизвестен

Форвард "Челси" Миши Батшуайи может перебраться чемпионат Италии.

В услугах игрока сборной Бельгии заинтересована "Салернитана", о чем пишет Goal.

По данным источника, бельгийский нападающий стал главной трансферной целью итальянского клуба.

В прошлом сезоне форвард играл в аренде за "Бешикташ". Всего он провел 33 матча в чемпионате Турции, в которых забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

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