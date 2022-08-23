"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП

20 клубов из Европы подозреваются в нарушении правил ФФП.

В следующем месяце УЕФА обещает ввести санкции в отношении 10 команд, которые нарушили финансовый фэйр-плей в прошлом сезоне.

В список попали "Барселона", "ПСЖ", "Ювентус", "Интер" и "Рома".

"ПСЖ" и "Марсель" уже точно накажут штрафами, а вот "Интер" и "Рому" кроме штрафа ждут трансферные ограничения.

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