"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП

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"Барселону", "Ювентус" и другие клубы накажут за нарушение ФФП

20 клубов из Европы подозреваются в нарушении правил ФФП.

В следующем месяце УЕФА обещает ввести санкции в отношении 10 команд, которые нарушили финансовый фэйр-плей в прошлом сезоне.

В список попали "Барселона", "ПСЖ", "Ювентус", "Интер" и "Рома".

"ПСЖ" и "Марсель" уже точно накажут штрафами, а вот "Интер" и "Рому" кроме штрафа ждут трансферные ограничения.

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Команда М О
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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
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