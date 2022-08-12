"Барселоне" предложили защитника "Арсенала"

Фото: твиттер Эктора Бельерина/Автор неизвестен

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин может перейти в "Барселону", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, представители футболиста предложили его услуги руководству каталонского клуба. "Барселона" в настоящее время ищет левого защитника после срыва трансфера Сесара Аспиликуэты из "Челси". Ранее сообщалось, что Бельерин может вернуться в "Бетис".

В прошлом сезоне 27-летний Бельерин выступал за "Бетис" на правах аренды, провел за клуб 32 матча, не забил ни одного гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов. | https://dailysports.net