"Барселоне" предложили основного защитника дортмундской "Боруссии"

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"Барселоне" предложили основного защитника дортмундской "Боруссии"

Фото: твиттер Геррейру\Автор неизвестен

Левый защитник сборной Португалии и дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру был предложен "Барселоне", сообщает журналист Фернандо Поло.

По информации источника, португалец не хочет продлевать контракт, который заканчивается в 2023 году.

Отмечается, что из-за этого он может быть продан за 8-10 миллионов евро.

По сообщению журналиста, Геррейру мечтает играть за "Барсу", а каталонский клуб ищет варианты для создания конкуренции Жорди Альбе.

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