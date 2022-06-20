"Барселона" значительно увеличила предложение по Левандовски

Фото: твиттер Роберта Левандовски/Автор неизвестен

"Барселона" готова заплатить 50 миллионов евро за польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовски, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба надеется, что мюнхенцы примут новое предложение. Ранее "Бавария" отказалась продавать форварда за 32 миллиона евро. При этом поляк уже согласовал с каталонцами условия личного контракта.

В минувшем сезоне 33-летний Левандовски провел за "Баварию" 46 матчей во всех турнирах, забил 50 мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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