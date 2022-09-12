"Барселона" зимой постарается купить звезду АПЛ

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"Барселона" зимой постарается купить звезду АПЛ

Фото: твиттер Бернарду Силвы/Автор неизвестен

"Барселона" хочет в зимнее трансферное окно купить португальского полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, каталонский клуб не оставил надежд на трансфер футболиста, которого не удалось приобрести минувшим летом. Ранее сообщалось, что "горожане" хотят получить за португальца 90-100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 28-летний Силва провел за "Манчестер Сити" восемь матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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