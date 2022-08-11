"Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов

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"Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" зарегистрировала только 17 футболистов для участия в чемпионате Испании, сообщает Sport.es.

Стоит отметить, что в список не попал ни один из летних новичков: Рафинья, Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски и Жюль Кунде, а также Усман Дембеле и Серхи Роберто, с которыми клуб продлил контракты. Данные игроки могут быть зарегистрированы позднее, когда руководство "Барселоны" решит вопрос с соответствием потолку зарплат в Ла Лиге.

В заявку "Барселоны" на данный момент попали следующие игроки:

Вратарь: тер Штеген (игровой номер - 1).

Защитники: Дест (2), Пике (3), Араухо (4), Альба (18), Гарсия (24), Умтити (без номера).

Полузащитники: Бускетс (5), Педри (8), Пьянич (16), де Йонг (21), Нико Гонсалес (без номера).

Нападающие: Торрес (11), Фати (10), Депай (14), Обамеянг (17), Брейтуэйт (без номера).

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