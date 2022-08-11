"Барселона" зарегистрировала на чемпионат Испании всего 17 футболистов
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
"Барселона" зарегистрировала только 17 футболистов для участия в чемпионате Испании, сообщает Sport.es.
Стоит отметить, что в список не попал ни один из летних новичков: Рафинья, Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Роберт Левандовски и Жюль Кунде, а также Усман Дембеле и Серхи Роберто, с которыми клуб продлил контракты. Данные игроки могут быть зарегистрированы позднее, когда руководство "Барселоны" решит вопрос с соответствием потолку зарплат в Ла Лиге.
В заявку "Барселоны" на данный момент попали следующие игроки:
Вратарь: тер Штеген (игровой номер - 1).
Защитники: Дест (2), Пике (3), Араухо (4), Альба (18), Гарсия (24), Умтити (без номера).
Полузащитники: Бускетс (5), Педри (8), Пьянич (16), де Йонг (21), Нико Гонсалес (без номера).
Нападающие: Торрес (11), Фати (10), Депай (14), Обамеянг (17), Брейтуэйт (без номера).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14