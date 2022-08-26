"Барселона" зарегистрировала Кунде в Ла Лиге

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Барселона" сумела зарегистрировать трансфер французского защитника Жюля Кунде в Ла Лиге, сообщает The Athletic.

Таким образом, футболист сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Испании с "Вальядолидом" (28 августа).

Напомним, что 23-летний Кунде на протяжении нескольких недель был единственным новичком, которого каталонский клуб не мог зарегистрировать из-за не соответствия потолку зарплат в Ла Лиге.

Кунде перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Севильи" за 50 миллиона евро.

Не пропустите: Брейтуэйт потребовал миллионы от "Барселоны" за разрыв контракта. | https://dailysports.net