"Барселона" зарегистрировала Кунде в Ла Лиге

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"Барселона" зарегистрировала Кунде в Ла Лиге

Фото: твиттер Жюля Кунде/Автор неизвестен

"Барселона" сумела зарегистрировать трансфер французского защитника Жюля Кунде в Ла Лиге, сообщает The Athletic.

Таким образом, футболист сможет принять участие в ближайшем матче чемпионата Испании с "Вальядолидом" (28 августа).

Напомним, что 23-летний Кунде на протяжении нескольких недель был единственным новичком, которого каталонский клуб не мог зарегистрировать из-за не соответствия потолку зарплат в Ла Лиге.

Кунде перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно из "Севильи" за 50 миллиона евро.

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