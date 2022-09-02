"Барселона" заплатила небольшую сумму за разрыв контракта с Брэйтуэйтом
Фото: твиттер Мартина Брэйтуэйта/Автор неизвестен
"Барселона" заплатила 150 тысяч евро за разрыв контракт с датским нападающим Мартином Брэйтуэйтом, сообщает журналист Луис Рохо в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист изначально требовал пять миллионов евро, но каталонскому клубу удалось убедить его уменьшить требования.
31-летний Брэйтуэйт выступал за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за клуб 58 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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|20
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