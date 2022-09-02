"Барселона" заплатила небольшую сумму за разрыв контракта с Брэйтуэйтом

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"Барселона" заплатила небольшую сумму за разрыв контракта с Брэйтуэйтом

Фото: твиттер Мартина Брэйтуэйта/Автор неизвестен

"Барселона" заплатила 150 тысяч евро за разрыв контракт с датским нападающим Мартином Брэйтуэйтом, сообщает журналист Луис Рохо в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист изначально требовал пять миллионов евро, но каталонскому клубу удалось убедить его уменьшить требования.

31-летний Брэйтуэйт выступал за "Барселону" с 2019 года. Всего он провел за клуб 58 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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