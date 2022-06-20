"Барселона" задолжала Пике гигантскую сумму

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"Барселона" задолжала Пике гигантскую сумму

Фото: твиттер Жерара Пике/Автор неизвестен

"Барселона" должна защитнику команду Жерару Пике почти 100 миллионов евро, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, футболист не снизил свою зарплату, когда проводилась политика уменьшения окладов, но согласился перенести выплаты на более поздний срок. Таким образом, каталонский клуб задолжал ему 82 миллиона евро за два последних сезона, а также еще 15 миллионов в качестве бонуса за последнее продление контракта. В руководстве клуба существует разная позиция по данному вопросу. Некоторые из руководителей предлагают закрыть вопрос с долгом Пике, другие - предпочитают сконцентрироваться на трансферах.

В минувшем сезоне 35-летний Пике провел за "Барселону" 39 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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