"Барселона" забила всего один гол в пяти матчах Лиги чемпионов при Хави

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" выиграла лишь один из пяти матчей в Лиге чемпионов под руководством Хави.

Единственную победу каталонцы праздновали в матче с "Викторией" Пльзень – 5:1.

В остальных же играх каталонцы не забили ни одного мяча.

После 3 проведенных туров текущего розыгрыша турнира "Барселона" занимает 3-е место C, набрав 3 очка.

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