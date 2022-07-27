"Барселона" - "Ювентус" - 2:2 (видеообзор)

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"Барселона" - "Ювентус" - 2:2 (видеообзор)

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

В ночь на 27 июля в Далласе прошел товарищеский матч между "Барселоной" и "Ювентусом". Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе каталонского клуба два гола забил нападающий Усман Дембеле, а у турницев дубль оформил Мойзе Кин.

"Барселона" Испания – "Ювентус" Италия - 2:2 (2:1)
Голы: Дембеле, 34 - 1:0, Кин, 39 - 1:1, Дембеле, 40 - 2:1, Кин, 51 - 2:2

"Барселона": тер Штеген (Пенья, 46), Роберто (Дест, 32; Касадо, 78), Кристенсен (Пике, 62), Эрик Гарсия (де Йонг, 46), Альба (Бальде, 63), Бускетс (Пьянич, 46), Кессиэ (Торре, 63), Нико Гонсалес (Гави, 46), Левандовски (Депай, 62), Обамеянг (Фати, 46; Кольядо, 77), Дембеле (Рафинья, 46; Эз Абде, 77).

"Ювентус": Щесны (Перин, 46), Данило (Компаньон, 61), Бонуччи (Гатти, 46), Бремер (Ругани, 59), Алекс Сандро (Пеллегрини, 60), Ди Мария (Соуле, 77), Куадрадо (Барбьери, 78), Локателли (Фаджоли, 61), Закария, Ровелла, Кин (Кудриг, 78).

Видеообзор матча

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