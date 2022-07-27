"Барселона" - "Ювентус" - 2:2 (видеообзор)
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
В ночь на 27 июля в Далласе прошел товарищеский матч между "Барселоной" и "Ювентусом". Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе каталонского клуба два гола забил нападающий Усман Дембеле, а у турницев дубль оформил Мойзе Кин.
"Барселона" Испания – "Ювентус" Италия - 2:2 (2:1)
Голы: Дембеле, 34 - 1:0, Кин, 39 - 1:1, Дембеле, 40 - 2:1, Кин, 51 - 2:2
"Барселона": тер Штеген (Пенья, 46), Роберто (Дест, 32; Касадо, 78), Кристенсен (Пике, 62), Эрик Гарсия (де Йонг, 46), Альба (Бальде, 63), Бускетс (Пьянич, 46), Кессиэ (Торре, 63), Нико Гонсалес (Гави, 46), Левандовски (Депай, 62), Обамеянг (Фати, 46; Кольядо, 77), Дембеле (Рафинья, 46; Эз Абде, 77).
"Ювентус": Щесны (Перин, 46), Данило (Компаньон, 61), Бонуччи (Гатти, 46), Бремер (Ругани, 59), Алекс Сандро (Пеллегрини, 60), Ди Мария (Соуле, 77), Куадрадо (Барбьери, 78), Локателли (Фаджоли, 61), Закария, Ровелла, Кин (Кудриг, 78).
Видеообзор матча
Не пропустите: Хави высказался о возможном переходе Месси в "Барселону". | https://dailysports.net
главное
-
8 голов "Бодо", успех "Динамо" Киев, позор "Олимпиакоса": результаты квалификации ЛЧ 27 июля
-
"Ференцварош" Черчесова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Динамо" Киев прошло "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов
-
"Фиорентина" предлагает Кокорину миллионы за разрыв контракта
-
Лунин может перейти из "Реала" в топ-клуб Серии А
Лента новостей
-
Главные новости дня: 27 июля
-
8 голов "Бодо", успех "Динамо" Киев, позор "Олимпиакоса": результаты квалификации ЛЧ 27 июля
-
"Ференцварош" Черчесова пробился в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
-
"Манчестер Сити" нашел замену Бернарду Силве в Лиге 1
-
"Челси" может заплатить более 80 млн евро за защитника "Лестера"
-
"Локомотив" продаст молодого таланта в "Ниццу" за 12 миллионов евро
-
Луис Суарес вернулся в родной клуб
-
"Барселона" поставила жесткий ультиматум Френки де Йонгу
-
"Динамо" Киев прошло "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов
-
Хавьер Савиола вернулся в "Барселону"
-
"Бавария" продала американца Ричардса в АПЛ
-
Сауль может перейти в "Ювентус"
-
"Ливерпуль" назвал "Ювентусу" цену на Фирмино
-
Погба отказывается от операции, несмотря на травму
-
"Куинз Парк Рейнджерс" может подписать украинского таланта
-
"Шахтер" усилился воспитанником киевского "Динамо"
-
"Фиорентина" предлагает Кокорину миллионы за разрыв контракта
-
"Реал" - "Америка" - 2:2 (видеообзор)
-
"Барселона" - "Ювентус" - 2:2 (видеообзор)
-
"Наполи" купил корейца за 18 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14