"Барселона" выставила ценник на де Йонга

Фото: твиттер Френки\Автор неизвестен

"Барселона" в случае продажи голландского полузащитника Френки де Йонга намерена выручить больше чем та сумма, которую они платили "Аяксу" в 2019 году.

Как сообщает издание Sport, руководство каталонского клуба в принципе не заинтересованы в том, чтобы расстаться хавбеком, однако если будет вынуждена это сделать, то оценивает Френки в 100 миллионов евро.

По информации источника, в "Барселоне" понимают, что эта продажа может серьезно помочь клубу в финансовом плане.

Отмечается, что для того, чтобы трансфер де Йонга состоялся, нужно не только договориться с "Барсой", но и уговорить самого игрока, который не настроен на уход.

Ранее сообщалось, что Френки близок к переходу в "Манчестер Юнайтед" за 80 миллионов евро.

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